Papa Francesco: udienza, 13mila in piazza, saluta con “il cinque” un gruppo di adolescenti

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa è arrivato alle 9.35 circa in piazza San Pietro, dove lo hanno accolto circa 13mila fedeli, in una assolata giornata romana di tramontana. Protagonisti, come di consueto, i più piccoli, che il Papa ha baciato e accarezzato grazie al solerte aiuto degli uomini della Gendarmeria vaticana, che fanno la spola tra i fedeli assiepati lungo le transenne e la jeep bianca scoperta. Tra le prime file, anche un gruppo di ragazzi e ragazze adolescenti, che al passaggio di Francesco gli hanno teso la mano per salutarlo. Lui, con pronta risposta, li ha salutati a sua volta sporgendosi dalla “papamobile” per dare loro “il cinque”, come si dice in gergo a proposito del saluto amichevole a schiaffo con le cinque dita della mano. Fra poco, il Papa aprirà un nuovo ciclo di catechesi, dopo aver concluso mercoledì scorso quello sulla speranza cristiana.