Diocesi: Trento, torna l’iniziativa per i giovani “Passi di Vangelo”

Ritorna da domani, giovedì 9 novembre, a Trento l’iniziativa diocesana “Passi di Vangelo”. Protagonisti i giovani, invitati da tutta la diocesi a Trento, in Seminario (corso 3 Novembre), per dialogare con l’arcivescovo Lauro Tisi sulle pagine del Vangelo. Il format, lo scorso anno partecipato da non meno di trecento giovani a ogni incontro mensile cittadino, si apre alle ore 20, con l’accoglienza e la condivisione di una frugale cena, per poi entrare nel vivo: ai giovani spettano le domande iniziali sul rapporto vita-fede, prima della lettura di un brano dell’evangelista Marco e la riflessione di don Lauro. Quindi, spazio al lavoro di gruppo e alla meditazione personale con la possibilità di accedere al sacramento della Riconciliazione.

All’incontro a Trento con mons. Tisi (un giovedì al mese), seguono percorsi territoriali con appuntamenti settimanali, anche in piccoli gruppi. “Vorremmo aiutare i giovani – spiega don Rolando Covi della Pastorale giovanile – a seguire Gesù, ad avere cioè occhi nuovi sulla vita, sulla realtà e su Dio, quel ‘Dio capovolto’ che Gesù narra con la sua umanità, come ci ricorda spesso il nostro vescovo Lauro. I giovani saranno protagonisti con le loro domande: ci sarà spazio per esprimerle, senza la fretta di facili risposte. Le domande sono la nostra ricerca, il desiderio di andare oltre, di mettersi in cammino”. Gli incontri di “Passi di Vangelo” saranno trasmessi in diretta dall’emittente diocesana radio Trentino inBlu.