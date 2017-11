Diocesi: oggi mons. Pappalardo festeggia nove anni di ministero episcopale a Siracusa

Oggi la comunità diocesana di Siracusa festeggia il nono anniversario dell’inizio del ministero pastorale dell’arcivescovo, mons. Salvatore Pappalardo, con una celebrazione eucaristica in programma alle 18.30 nella cattedrale di piazza Duomo. “Nella ricorrenza ognuno di noi avrà modo di esprimergli la propria stima ed affetto – ha detto il vicario generale dell’arcidiocesi, mons. Sebastiano Amenta – ma a nome della comunità diocesana desidero formulare al nostro pastore i nostri sinceri e cordiali auguri con alcune espressioni tratte dal discorso che Papa Francesco ha rivolto all’episcopato della Colombia all’inizio della visita pastorale dello scorso mese di settembre. In quell’occasione il Papa ha esordito ricordando che il motto dato alla visita era ‘Fare il primo passo’, perché ‘Dio è il Signore del primo passo. Egli ci anticipa sempre. Tutta la Sacra Scrittura parla di Dio come esiliato da Sé stesso per amore’. Poi, continuando, diceva: ‘Custodite dunque, con santo timore e con commozione, quel primo passo di Dio verso di voi e, per mezzo del vostro ministero, verso la gente che vi è stata affidata, nella consapevolezza di essere voi stessi sacramento vivente di quella libertà divina che non ha paura di uscire da sé stessa per amore, che non teme di impoverirsi mentre si dona, che non ha necessità di altra forza che l’amore’”. “In questi anni abbiamo sperimentato come il nostro vescovo – continua Amenta – abbia sempre preceduto i nostri passi con il suo ministero del primo passo. Invochiamo il Signore affinché lo custodisca nel suo amore ed illumini il nostro cammino di Chiesa sul sentiero che, attraverso il suo servizio episcopale, lo Spirito Santo continua a tracciare”.