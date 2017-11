Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domenica inaugurazione della Scuola di formazione teologico-pastorale “S. Francesco Fogolla” con l’archeologo Dan Bahat

Domenica 12 novembre si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 della Scuola di formazione teologico-pastorale “S. Francesco Fogolla” della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Per l’occasione è stato invitato Dan Bahat, studioso israeliano autore del volume “L’Atlante di Gerusalemme” e archeologo ufficiale degli Scavi di Gerusalemme, del Tunnel e di Masada. “Profondo conoscitore delle vicende della ‘Città Santa’ per eccellenza – ricorda una nota della diocesi -, annovera tra le sue più importanti scoperte quella del tunnel che alla base del Kotel (il Muro Occidentale), facendo riemergere i resti del primo e del secondo tempio, cioè quello distrutto da Nabucodonosor II nel 586 a.C. e quello di Erode, dei periodi bizantino e romano e delle dominazioni crociata, mammelucca e ottomana. Inoltre, la presenza di Bahat è motivo per riflettere sul rapporto tra archeologia e fede, ovvero su come le scoperte archeologiche possono restituirci una verità storica che illumini i fatti inerenti la fede cristiana, come per esempio rispetto agli scavi del Santo Sepolcro, sito ritenuto autentico proprio dalle analisi tenute dallo stesso archeologo”. L’evento si terrà a Pontremoli (Ms), con il patrocinio dell’amministrazione comunale, al Teatro “La Rosa” alle ore 17, ed è aperto non solo ai docenti e studenti della Scuola teologica, ma a tutti gli appassionati.