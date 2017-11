Vescovi Paraguay: iniziata la visita. Oltre due ore d’incontro con il Papa che poi dà un passaggio in auto a mons. Medina

È iniziata ieri in Vaticano la visita ad limina dei vescovi del Paraguay, con la messa da loro concelebrata sulla tomba di San Pietro, presieduta dal presidente della Conferenza episcopale, mons. Edmundo Valenzuela, e con l’udienza di papa Francesco. Un incontro durato due ore e quaranta, durante il quale il Papa ha mostrato grande disponibilità all’ascolto e al dialogo, senza dare segni di stanchezza, invitando i vescovi a proseguire anche quando era stato superato l’orario inizialmente convenuto. Tra le attenzioni sottolineate dal Papa quella per il mondo giovanile. Il Santo Padre ha infatti apprezzato che la Chiesa paraguaiana abbia convocato un triennio della gioventù. Ha inoltre invitato i vescovi “a custodire come un tesoro la Vergine di Caacupé” e a “fare tutto il possibile per incentivare questa devozione e questo amore per la Madre”.

I vescovi sono stati colpiti anche da un divertente “fuori programma”. Mentre si stavano recando a piedi da Santa Marta al Palazzo apostolico, è arrivata da dietro la macchina del Papa, che ha dato un passaggio a mons. Mario Melanio Medina, vescovo emerito di San Juan Bautista de las Misiones. “Mi ero appena reso conto che l’auto del Papa stava sopraggiungendo da dietro, quando me la sono trovata a fianco e il Papa mi ha invitato a salire. Abbiamo conversato un po’, gli ho detto che eravamo tutti pronti per l’udienza e che erano con noi anche alcuni sacerdoti e giornalisti dell’Ufficio stampa della nostra Conferenza episcopale. Sono stato molto contento”, ha raccontato il vescovo emerito. La visita prosegue oggi con incontri nei vari dicasteri vaticani.