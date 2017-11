Tortura: Comitato Onu, a Ginevra da oggi al 7 dicembre esamina 8 Stati parte della Convenzione fra cui anche l’Italia

Il Comitato Onu contro la tortura – che monitora l’attuazione di uno dei principali Trattati internazionali sui diritti umani, la Convenzione contro la tortura e altre punizioni inumane, crudeli e degradanti – si riunirà a Ginevra dal 7 novembre al 7 dicembre per esaminare i seguenti Paesi: Moldavia (7-8 novembre ), Camerun (8-9 novembre ), Bosnia Herzegovina (10-13 novembre ), Italia (14-15 novembre), Mauritius (17-20 novembre), Bulgaria (20-21 novembre), Timor est (22-23 novembre) e Rwanda (23-24 novembre). Questi sono alcuni dei 162 Stati che hanno ratificato la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e sono pertanto periodicamente sottoposti al controllo del Comitato per monitorare come stanno implementando la Convenzione e le precedenti raccomandazioni del Comitato stesso. Il Comitato, costituito da 1o esperti indipendenti di tutto il mondo, intavolerà un dialogo con le delegazioni dei rispettivi governi. Le sessioni pubbliche – dalle 10 alle 15 nel Palace Wilson a Ginevra – saranno trasmesse in webcast live sul sito : http://webtv.un.org/