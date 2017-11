Società: un itinerario artistico comune di Accademia per la vita e Musei Vaticani per contemplare la bellezza delle relazioni umane

Si intitola “Accompagnare la vita” ed è un itinerario artistico per contemplare la bellezza delle relazioni umane. È il percorso che Pontificia Accademia per la vita e Musei Vaticani propongono ai visitatori fino al 5 gennaio 2018. “Ci siamo illusi che la questione della vita umana possa essere risolta da una tecnologia sempre più efficace e onnipresente. In realtà la nostra umanità si dispiega pienamente solo nelle relazioni, quelle che ci costituiscono, ci accompagnano, ci curano, ci salvano”. Così spiega mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, presentando la mostra. La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, nota che “dalla bellezza veniamo provocati e sollecitati verso sentimenti diversi perché l’arte è l’espressione propria dell’umano e del dialogo con il mondo che ci circonda. Ecco perché i Musei Vaticani hanno accolto la proposta della Pontificia Accademia per la vita e hanno contribuito a realizzare uno specifico e originale itinerario”.

Sono state selezionate opere – precisa Jatta – che “risalgono il corso dei secoli”: dalla statuaria greca e romana passando per Raffaello, Guido Reni e Domenichino, arrivando agli artisti contemporanei. In questo modo il visitatore “potrà scoprire che l’arte sa farsi genuina e forse insuperata interprete del desiderio di non sentirsi soli ma inseriti in una trama di relazioni”. “L’itinerario di volti e storie carichi di compassione, sapienza, umanità – nota mons. Paglia – ci dice che la vita è concretezza di generazioni, buona notizia della compagnia reciproca per affrontare l’esistenza e le sue fatiche”. L’itinerario resta aperto fino al 5 gennaio. Il percorso speciale si dipana tra Pinacoteca, Museo Chiaromonti, Arte Contemporanea, Braccio Nuovo. L’esposizione è accompagnata da un catalogo in cui le diverse opere sono commentate da alcuni degli accademici che fanno parte della Pontificia Accademia per la vita. Il catalogo completo in italiano ed inglese si può scaricare dal sito della Pontificia Accademia per la vita. Info: www.museivaticani.va oppure www.academyforlife.va.