Sanità: Alba, il 15 novembre convegno sulla situazione italiana

Sarà “Sanità: ieri, oggi, domani. Una sanità per tutti?” il tema del convegno che si svolgerà ad Alba il prossimo 15 novembre. L’iniziativa, che sarà ospitata dalle 20.30 nel palazzo di Banca d’Alba, è promossa dall’associazione Medici per il futuro, in collaborazione con il settimanale diocesano “Gazzetta d’Alba” e grazie al supporto di Fondazione Banca d’Alba onlus e i patrocini di Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Cuneo, Ordine degli psicologi del Piemonte, Asl CN1, Asl CN2 Alba-Bra e Città di Alba. Il convegno si aprirà con i saluti di Salvio Sigismondi, presidente Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Cuneo, e l’introduzione di Paolo Borla, rappresentante di Medici per il futuro. Poi, moderati da Adriana Riccomagno, giornalista di “Gazzetta d’Alba”, interverranno Claudio Blengini, consigliere dell’Ordine provinciale dei medici e odontoiatri di Cuneo, Danilo Bono, direttore generale dell’Asl Cn2, Giuseppe Guerra, direttore di presidio degli ospedali di Savigliano-Saluzzo-Fossano dell’Asl Cn1 e vicepresidente dell’Ordine dei medici della provincia di Cuneo, Erika Pompili, rappresentante di Medici per il futuro, e Alessandro Lombardo, presidente dell’Ordine degli psicologi del Piemonte. “La situazione della sanità italiana non è rosea”, spiegano i promotori dell’iniziativa, secondo cui “possiamo parlare tranquillamente di una sanità in affanno per colpa tra le altre cose della troppa burocrazia”. “In questo contesto – aggiungono – la sanità di domani riuscirà ancora a garantire le cure a tutti i cittadini o diventerà una sanità per pochi?”. La serata del 15 novembre sarà l’occasione per “ripercorrere gli eventi che hanno portato alla situazione attuale e provare a delineare il futuro della sanità italiana e quindi dei suoi cittadini”.