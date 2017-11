Salute femminile: Campobasso, nasce la fondazione “Il cuore delle donne”. Mercoledì 8 novembre presentazione di “Nutrire il cuore” e “Cena del cuore”

Si terrà mercoledì 8 novembre, presso il “Coriolis” di Ripalimosani (Cb), il “Gran galà del cuore”. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla fondazione “Il cuore delle donne”, “nata – si legge in una nota – per rispondere alla mancata consapevolezza che le malattie cardio-cerebro-vascolari sono la principale causa di morte nella donna”. Presidente onorario della fondazione è il card. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, “il quale – prosegue la nota – dopo attenta analisi sulla nascente realtà associativa che si occupa di prevenzione cura e informazione verso la medicina della donna, accompagnato da un cammino sul piano etico, ha manifestato la sua piena adesione all’iniziativa”. La onlus è composta da un comitato scientifico rappresentato da Giovanni Scambia e da un direttivo presieduto da Cecilia Politi. A sostenere l’attività de “Il cuore delle donne” anche il direttore generale della fondazione Giovanni Paolo II, Mario Zappia, che in collaborazione con il Dipartimento di malattie cardiovascolari ha ospitato, a Campobasso, la onlus nella stessa sede in largo Gemelli, riconosciuto “Ospedale a misura di donna”. La serata di mercoledì 8 sarà articolata in due momenti. Alle 19 la presentazione del libro “Nutrire il cuore”, scritto da Leda Galiuto e Giacinto Miggiano, insieme allo chef Heinz Beck. Oltre a Leda Galiuto interverranno Vittoriana Abate, giornalista Rai, e Pina Petta, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise. Alle 20, poi la “Cena del Cuore” per la raccolta fondi destinati alla ricerca e prevenzione della malattie cardiovascolari della donna. La serata sarà accompagnata da ospiti musicali di prestigio tra i quali la voce di Yasemin Sannino accompagnata da Cristiano Califano e Arnaldo Vacca. Durante la serata sarà inoltre consegnato il premio a Giovanni Scambia, primario della sezione di ginecologia oncologica dell’Università Cattolica, “per il suo impegno e la sua particolare attenzione nella ricerca e cura per le patologie oncologiche della donna”.