“Piena fiducia nella magistratura inquirente”, con l’auspicio di un “totale e rapido chiarimento degli addebiti contestati”. È quanto esprime l’arcidiocesi di Vercelli in una nota diffusa dopo aver “appreso nella giornata odierna la notizia del coinvolgimento di un proprio presbitero, mons. Sergio Salvini, in una indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Milano per ipotesi di reato di natura economico-amministrativa, riguardanti ambiti di attività personali”.