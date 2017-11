Papa Francesco: oggi ha ricevuto il Grande Imam di al-Azhar

(Foto L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

Oggi, alle ore 11 il Papa ha ricevuto nello studio privato dell’Aula Paolo VI, il Grande Imam di al-Azhar, Ahmad Muhammad Al-Tayyib con il suo seguito. “È la terza occasione – ricorda Radio Vaticana – che Francesco e il leader mondiale dell’islam sunnita hanno avuto per dialogare.Una prima volta è accaduto il 23 maggio del 2016 in Vaticano e una seconda volta al Cairo, il 28 aprile di quest’anno, quando il Papa ha preso parte ad un Forum per la pace ad Al Azhar. Per entrambi quest’ultima occasione è stato il momento per prendere impegni reciproci per la pace contro fondamentalismi e estremismi”.