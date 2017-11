Papa Francesco: Gabriella Gambino e Linda Ghisoni sottosegretari del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita

Papa Francesco ha nominato sotto-segretari del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita per la Sezione per la vita, Gabriella Gambino, finora professore aggregato di Bioetica della Facoltà di Filosofia, ricercatrice e professore associato in Filosofia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, professore incaricato presso il Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia; per la Sezione per i fedeli laici, Linda Ghisoni, finora giudice istruttore del Tribunale di prima istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio istituito presso il Vicariato di Roma, docente a contratto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi RomaTre.

Gabriella Gambino è nata a Milano il 24 aprile 1968, è coniugata e madre di cinque figli. Nel 1995 si è laureata in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano; nel 2001 ha conseguito il dottorato di ricerca in Bioetica presso l’Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica del S. Cuore a Roma. Dal 2001 al 2007 ha svolto attività di docenza, studio e ricerca in Bioetica presso l’Istituto di metodologia delle scienze sociali dell’Università Luiss-Guido Carli a Roma. Nel 2002 è stata nominata esperto scientifico del Comitato nazionale per la bioetica, presso la presidenza del Consiglio dei ministri; dal 2013 al 2016 ha collaborato con il Pontificio Consiglio per i laici e con la Pontificia Accademia per la vita; nel 2017 è stata visiting professor presso la sezione brasiliana dell’Istituto all’Universidade Católica do Salvador de Bahia.

Linda Ghisoni è nata a Cortemaggiore (Piacenza) nel 1965, è coniugata e madre di due figlie. Ha conseguito il Vordiplom in Filosofia e Teologia presso la Eberhard-Karls-Universität di Tübingen (1991); il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana (1999); il diploma di Avvocato rotale presso lo Studium rotale del Tribunale della Rota Romana (2002) e il diploma di Prassi amministrativa alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (1994). Presso i Tribunali di prima istanza e di appello del Vicariato di Roma ha svolto l’attività di notaio (1997-1999), difensore del vincolo (1999-2002), uditore (2002-2005) e giudice (dal 2005); presso la Santa Sede ha ricoperto l’incarico di difensore del vincolo deputato al Tribunale della Rota Romana (2003-2009), di commissario deputato alla difesa del vincolo nelle cause di scioglimento del matrimonio rato e non consumato alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (2006-2011) e, dal novembre 2011, al Tribunale della Rota Romana. Dal 2013 al 2016 ha collaborato con il Pontificio Consiglio per i Laici nell’ambito di studi specialistici inerenti al laicato nella Chiesa.