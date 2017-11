Papa Francesco: cordoglio e preghiera per le vittime della strage in Texas

foto SIR/Marco Calvarese

Papa Francesco è “profondamente addolorato” per la strage del 5 novembre in Texas e prega per le famiglie delle vittime e per i feriti. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime della strage avvenuta il 5 novembre in una chiesa battista a Sutherland Springs, in Texas (Usa), inviato a nome del Santo Padre dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, all’arcivescovo di San Antonio, mons. Gustavo Garcia-Siller. “Profondamente addolorato dalla notizia della perdita di vite e delle gravi ferite causate dall’atto di insensata violenza” perpetrato nella chiesa battista a Sutherland Springs, “il Santo Padre – si legge nel telegramma – le chiede gentilmente di trasmettere le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ai feriti, ai membri della congregazione e all’intera comunità locale”. Francesco, conclude il messaggio, “chiede a nostro Signore Gesù Cristo di consolare tutti coloro che piangono e di concedere loro la forza spirituale che trionfa sulla violenza e sull’odio per il potere del perdono, della speranza e dell’amore che riconcilia”.