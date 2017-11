Orionini: dal 12 novembre il VI Convegno missionario mondiale a Montebello della Battaglia (Pavia)

Si svolgerà dal 12 al 15 novembre presso Villa Lomellini a Montebello della Battaglia (Pavia), il VI Convegno missionario orionino al quale prenderanno parte oltre 90 delegati in arrivo da tutto il mondo in rappresentanza della famiglia orionina maschile e femminile. Tema prescelto, “‘Tutti siamo discepoli missionari” (Eg 119). La conversione missionaria dell’orionino”. I lavori prevedono momenti di confronto plenario e un attento lavoro diviso su otto commissioni composte da religiosi, religiose e laici. Centrali gli interventi programmatici dei due superiori generali dei Figli della Divina Provvidenza, don Tarcisio Vieira, e delle Piccole suore missionarie della Carità, suor Mabel Spagnuolo, lunedì 13. Il giorno successivo, padre Teresino Serra, superiore generale dei Comboniani, presenterà l’esperienza missionaria legata al carisma di san Daniele Comboni. Come spiegano i superiori generali, il convegno “si realizzerà sotto l’impulso dell’Evangelii Gaudium” tenendo presente anche gli orientamenti dei due recenti Capitoli generali. L’obiettivo è presentare la prospettiva della missionarietà come il modo di intendere tutto l’agire della Chiesa per stimolare, alla luce dell’Evangelii Gaudium, un vero rinnovamento nella Famiglia orionina.