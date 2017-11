Missioni: Roma, il 14 novembre a Radio Vaticana i comboniani raccontano che “L’Africa non è una fake news”

Sarà “L’Africa non è una fake news” il tema della conferenza, in programma per le 11 di martedì 14 novembre presso la sala Marconi di Radio Vaticana, nella quale i missionari comboniani racconteranno la loro Africa. All’incontro con la stampa parteciperanno padre Domenico Guarino, della comunità di Palermo e impegnato nell’accoglienza dei migranti, suor Gabriella Bottani, coordinatrice di “Talitha Kum”, rete mondiale della vita consacrata contro la tratta delle persone, il togolese padre Elias Sindjalim, e Luciano Ardesi, africanista e collaboratore di “Nigrizia”. Gli interventi saranno moderati da padre Giulio Albanese, direttore di “Popoli e missione”. “L’esperienza e il segno profetico lasciati da Daniele Comboni a 150 anni dalla fondazione dei missionari comboniani, l’impegno contro le schiavitù di ieri e di oggi, i processi democratici e la società civile, le migrazioni e i conflitti, rappresentano autentiche sfide per l’evangelizzazione”, si legge in una nota. “Sono molte e diverse le facce dell’Africa che i missionari comboniani hanno incontrato in questi anni attraversando un continente scosso da crisi umanitarie e politiche, da guerre per il controllo delle terre e delle risorse, da esperimenti democratici e regimi militari”, prosegue la nota, nella quale viene rilevato come “in questi mesi il dibattito pubblico sull’Africa, in Italia e in Europa, è stato dominato principalmente dal pregiudizio e dalla paura alimentate spesso da campagne mediatiche e politiche strumentali”. Per via del timore dell’“invasione”, “i profughi sono diventati un nemico, la loro umanità è scomparsa, eclissata da un’informazione in cui non di rado prevalgono le ‘fake news’. Eppure quei giovani – conclude la nota – quelle famiglie in fuga da povertà, carestie e conflitti, raccontano una storia che andrebbe ascoltata per far cadere il muro del pregiudizio, per costruire il ponte di un possibile cammino comune”.