Minori stranieri non accompagnati: associazioni, incontro a Roma per fare il punto su nuova legge

A sei mesi dall’entrata in vigore a che punto siamo con l’attuazione delle nuove norme previste dalla legge 47/2017 per l’accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati approvata dal Parlamento il 29 marzo scorso? Se ne parlerà oggi 7 novembre a Roma (ore 9.30, Camera dei Deputati – Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto in via del Seminario 76) in un convegno promosso da ActionAid, Ai.Bi., Amnesty international Italia, Asgi, Caritas italiana, Centro Astalli, Cir, Cnca, Emergency, Oim, Terre des hommes, Save the children, Unhcr e Unicef, organizzazioni e associazioni promotrici della legge e impegnate sul campo nell’accoglienza e nella protezione dei minori soli. “La discussione – spiegano le organizzazioni promotrici – prenderà il via da richieste basate sull’esperienza concreta che nasce dall’attività sul campo e riguarderà l’applicazione delle nuove norme: i tutori volontari e l’affidamento in famiglia, la creazione del Sistema informativo minori (Sim) e le procedure di accertamento dell’età, gli standard del sistema di prima e seconda accoglienza, i minori richiedenti asilo e la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, l’accesso all’assistenza sanitaria e legale, all’educazione e alla formazione”. Parteciperanno Marina Sereni, vicepresidente della Camera dei Deputati, Sandra Zampa, vicepresidente della Commissione Infanzia, Gennaro Migliore, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Tatiana Esposito, direttore generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Aly Baba Faye, consigliere del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, Filomena Albano, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato Anci all’immigrazione, Stephane Jaquemet, delegato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per il Sud Europa e i rappresentanti delle associazioni del Tavolo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati.