Media: Roma, il 16 novembre “La fede nel mondo della comunicazione. Incontro con la scrittrice e blogger Rita Sberna”

Sarà “La fede nel mondo della comunicazione. Incontro con la scrittrice e blogger Rita Sberna” il tema dell’iniziativa promossa dalle cappellanie dell’Università europea di Roma e dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum che si terrà giovedì 16 novembre, a Roma. All’evento, in programma dalle 13.30 in via degli Aldobrandeschi 190, interverranno Carlo Climati, direttore del Laboratorio di comunicazione dell’Università europea di Roma, Giuseppe Scarlato, blogger e conduttore di Radio Mater, e Marina Tomarro, giornalista. “La conferenza – si legge in una nota – sarà un’occasione per riflettere sulle grandi opportunità che il web può offrire ad ognuno di noi, per diffondere buone notizie”. “La storia di Rita Sberna, a cui è dedicato l’incontro, è un esempio – spiegano gli organizzatori – di come i giovani possano dare un contributo importante alla cultura della speranza, attraverso i mezzi di comunicazione”. Nata a Catania nel 1989, Sberna nel 2012 ha iniziato a prestare servizio di volontariato presso “Radio Amore”, per poi continuare la sua trasmissione “Testimonianze di fede” nel 2013 presso una web radio genovese, “Radio fra le note”. Nel 2015 Sberna è diventata una blogger, aprendo un sito con il suo nome e la testata cattolica “Cristiani today”, in collaborazione con il marito Stefano Buresta. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive e radiofoniche ed ha pubblicato il libro “Il coraggio di aver fede”.