Ecumenismo: Consiglio regionale delle Chiese della Campania e Pftim Sez. San Tommaso, al via “I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani”

Il Consiglio regionale delle Chiese della Campania, con il patrocinio della Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, prmuove, da novembre 2017 ad aprile 2018, “I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani”. “L’ecumenismo, via del dialogo e della pace per tutte le Chiese” è il sottotitolo dell’iniziativa. Infatti, “il Consiglio regionale delle Chiese della Campania crede fortemente nell’ecumenismo come via delle Chiese e ha espresso, in ogni sua parte, il desiderio di formare gli stessi battezati a una coscienza ecumenica, facendo del dialog, dell’amicizia fraterna e della fede in Cristo il proprio stile di vita e di annuncio”, si legge in una nota. Da qui “nasce il bisogno dei lunedì dedicati all’ecumenismo, grazie anche al supporto di autori e testimoni del Vangelo che ogni giorno s’impegnano per l’unità e la comunione tra le Chiese, consapevoli che, nonostante le diversità, è Cristo Gesù che ci unisce in un solo corpo per il dono dello Spirito Santo che il Padre ha effuso su tutta la terra”. I lunedì di Capodimonte sono aperti a tutti i credenti e costituiscono “una sorta di laboratorio al dialogo e all’unità, con dibattiti, approfondimenti, lezioni frontali e seminari di ricerca personalizzati. Gli incontri seguono la prospettiva della testimonianza comune, della formazione all’ecumenismo, della conoscenza storica delle Chiese cristiane, dell’approfondimento teologico delle dottrine, della sensibilità pastorale, degli eventi più importanti a livello interconfessionale, dell’etica e della vita cristiana in genere”. Il primo appuntamento è lunedì 13 novembre, dalle 16,30 alle 18,30, presso la Pftim, in Viale Colli Aminei 2, a Napoli.