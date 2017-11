Diocesi: Trapani, giovedì un incontro per riflettere su come far nascere un gruppo famiglia in parrocchia

Come far nascere un gruppo famiglia in parrocchia? È questo il tema dell’incontro che si terrà giovedì 9 novembre con inizio alle ore 19 presso la sala “G. B. Amico” presso il Seminario vescovile della diocesi di Trapani ad Erice Casa Santa. Interverrà don Silvio Longobardi, della diocesi di Nocera-Sarno, ispiratore della fraternità “Emmaus” e della Federazione Progetto Famiglia onlus, che si impegna a favore della famiglia e dei minori. Nel 2006 ha fondato la rivista “Punto Famiglia”, che si occupa di tematiche familiari. Sempre per le edizioni “Punto Famiglia” ha pubblicato: “Amoris Laetitia, una provocazione per i presbiteri”. Il volume – con prefazione del vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, presidente della Commissione Famiglia, Giovani e Vita della Cei – approfondisce il documento post-sinodale di Papa Francesco parlando soprattutto ai sacerdoti. L’incontro è organizzato dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare. Sarà presente il vescovo Fragnelli.