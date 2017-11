Diocesi: Roma, ieri Messa di apertura dell’anno pastorale degli oratori presieduta dall’arcivescovo Fisichella

Annunciare ai ragazzi di essere sempre alla presenza della misericordia di Dio anche in un tempo in cui tutti pensano di poter prescindere da regole e indicazioni. Questa la richiesta di mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, a soci e animatori del Centro oratori romani (Cor), radunati ieri sera per la solenne celebrazione eucaristica di apertura del nuovo anno pastorale. “Il nostro compito di educatori, dal vescovo al sacerdote, al catechista – il monito del presule – è quello di partire dalla relazione con le persone e dall’esperienza che i ragazzi fanno di questo all’interno della famiglia, della scuola, della comunità parrocchiale, dell’oratorio. Dobbiamo dare concretezza alla misericordia che diviene un ‘verbo’ donando dinamicità alla nostra esistenza alla presenza di Dio e del suo mistero”. Nel suo intervento mons. Fisichella ha anche salutato il postulatore della causa di beatificazione del fondatore dell’associazione, il servo di Dio Arnaldo Canepa, p. Antonio Marrazzo, auspicando che presto la Chiesa di Roma possa avere un nuovo modello di santità da proporre. Nel corso della celebrazione i soci hanno rinnovato la loro promessa di servizio. “L’esperienza di Canepa”, ha sottolineato il presidente David Lo Bascio, “mantiene inalterato il suo carisma di accoglienza e di educazione”. L’anno pastorale dell’associazione, che da oltre 70 anni promuove la pastorale oratoriana a Roma, si declinerà in eventi, attività, formazione e sussidi seguendo la traccia del tema prescelto “Vieni fuori! In Oratorio per incontrare la pienezza della vita”. Fra i prossimi appuntamenti il primo incontro di formazione per gli animatori fra i 14 e il 25 anni domenica prossima 12 novembre, mentre gli oratori si raduneranno per la tradizionale benedizione dei Bambinelli con Papa Francesco in Piazza S. Pietro il 17 dicembre e per la Festa della riconoscenza il 28 dicembre al Don Bosco.