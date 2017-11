Diocesi: Pompei, il 13 novembre il tradizionale appuntamento della discesa del quadro della Vergine del Rosario

“Sono particolarmente lieto di accogliervi a Pompei nel santuario della fede e della carità, a trentasette anni dalla beatificazione del nostro fondatore e nel giorno in cui celebriamo il 142° anniversario dell’arrivo della sacra icona della Vergine del Rosario”. Così l’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, scrive in un messaggio rivolto ai fedeli che, il 13 novembre, giungeranno a Pompei per partecipare al tradizionale appuntamento della discesa del quadro, giorno in cui la tela sacra custodita nella basilica mariana viene fatta scendere dal trono e posta davanti all’altare per la venerazione diretta dei fedeli. “Quella del 13 novembre – ricorda una nota della diocesi – è una ricorrenza molto importante per la città mariana, in questo giorno si ricorda, infatti, l’arrivo dell’icona della Madonna del Rosario giunta, nel 1875, da Napoli a Pompei su un carro di letame, guidato dal carrettiere Angelo Tortora, al quale il beato Bartolo Longo aveva affidato la tela avuta in regalo da suor Concetta de Litala del Convento del Rosario a Porta Medina a Napoli. Questa viene considerata la vera data di nascita della Nuova Pompei”. In questo giorno, ricorda la nota, “migliaia di devoti si recano qui in pellegrinaggio per baciarla. La tela resta davanti all’altare per l’intera giornata e viene ricollocata sul trono solo quando l’ultimo fedele in fila avrà potuto renderle omaggio”.

La giornata avrà inizio alle 6, con la recita del “Buongiorno a Maria”. Poi, ogni fedele potrà accedere alla devozione personale dell’Immagine, dopo aver affrontato il percorso predisposto, accompagnato dal canto e dalla preghiera, animati da sacerdoti, religiosi, religiose e laici. Le santa Messe saranno celebrate, ogni ora, presso la Sala Luisa Trapani. La celebrazione eucaristica delle 11 sarà presieduta dall’arcivescovo di Pompei, che, al termine, guiderà i fedeli in processione verso la basilica per la recita della Supplica a mezzogiorno. A tarda sera, dopo che anche l’ultimo dei fedeli in fila avrà dato il proprio “bacio” alla Madonna, il quadro sarà ricollocato sul trono.