Diocesi: Oppido Mamertina, famiglia, denatalità, lavoro in incontro vescovo Milito con Forum famiglie Reggio Calabria

“In Calabria è necessario programmare concrete politiche di sviluppo per creare vere opportunità di lavoro. Nei nostri territori è la mancanza di lavoro per i giovani che impedisce e scoraggia a formare nuove famiglie con gravi ripercussioni sulla natalità. Se i giovani non vedono prospettive per un futuro positivo anche le motivazioni vengono meno. Ed il lavoro è l’ambiente in cui può crescere e maturare la ‘personalità’ di un uomo reso nuovo dall’incontro con Cristo”. È questa la principale preoccupazione del vescovo della diocesi di Oppido Mamertina, Francesco Milito, espressa nell’incontro tenuto con il direttivo provinciale del Forum delle associazioni familiari di Reggio Calabria, Achille Cilea e Aldo Riso, promosso per illustrare le finalità e le iniziative dell’organismo. Il presidente Achille Cilea ha tra l’altro ricordato al vescovo come siano trascorsi dieci anni senza che dalla politica e dalle istituzioni siano venute utili risposte, alla “petizione regionale” sottoscritta da circa ottomila calabresi – effettuata in occasione della raccolta firme che chiedeva “un fisco a misura di famiglia” -, con cui si chiedeva il finanziamento della legge regionale sulla famiglia 1/2004, l’approvazione dei suoi regolamenti attuativi e di quanto necessario per renderla operativa. In materia di accoglienza di migranti, Cilea e Riso hanno espresso disponibilità ad un impegno comune del Forum con la comunità diocesana ad esempio nella gestione, concessa alle famiglie migranti in comodato d’uso gratuito (o forme similari), dei terreni incolti ed abbandonati di proprietà della chiesa. Mons. Milito si è soffermato sul valore della famiglia “come luogo capace di custodire la persona” e ha ripetuto quanto dichiarato di recente in visita alle maestranze del Porto di Gioia Tauro: “Il nostro territorio è ricco di potenzialità su cui puntare: azione comune per i credenti impegnati in politica è di sostenerle, incoraggiarle, inventando qualcosa in più rispetto a quello che si sta facendo”.