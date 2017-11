Diocesi: mons. Leuzzi (ausiliare Roma) a universitari, “navigare nel buio è la soluzione peggiore”. Bisogna “avere la capacità progettuale”

“Alcuni dei vostri amici sono delusi, altri non si impegnano più nello studio perché demotivati. Forse anche tu in alcuni momenti della tua vita ti sei posto la domanda: ‘ma a cosa serve?’. Di fronte a questa decisiva domanda sulla nostra esistenza molti restano attoniti, impauriti e cercano di rimandare la risposta a tempi migliori”. Ma “navigare nel buio è la soluzione peggiore perché ti abitua a non pensare più, a perdere la tua identità, ad essere piuttosto un’ombra priva di ogni consistenza”. Inizia con queste parole la lettera del vescovo ausiliare di Roma, mons. Lorenzo Leuzzi, agli studenti universitari romani. A fronte del “non saper rispondere” che è “la vera tristezza della vita”, mons. Leuzzi invita i giovani a guardare a Maria come esempio, che di fronte al mistero che viveva, come risposta ha cercato il Signore. “La scelta è impegnativa: seguire le scelte chiare e distinte o saper costruire giorno per giorno accogliendo la novità della vita?”, prosegue il vescovo, osservando che “Maria non ha confuso la certezza dell’essere Madre con l’omologazione della vita. Molti confondono che essere certi significa entrare nella monotonia della vita. Certezza e novità”. “Pensare al futuro, anche lavorativo, non significa inseguire le idee chiare e distinte, ma – rileva – avere la capacità progettuale che è sintesi di certezza e novità”. Leuzzi invito poi gli universitari a partecipare al XV pellegrinaggio a Pompei che si svolgerà sabato: “Non avere paura”, ammonisce il vescovo. “Entra nel santuario insieme a Maria e ascolta ciò che il Signore ti dirà: la tua vita non sarà più omologata e monotona. Ma soprattutto imparerai a non aver paura di essere interrogato, perché avrai da comunicare la gioia di aver incontrato il Signore”. “Da Pompei ripartirai a progettare la tua vita non più con le idee chiare e distinte che conducono alla morte, ma – conclude – con la certezza e la novità di essere qualcuno al quale gli è stata affidata la responsabilità di essere costruttore della storia”.