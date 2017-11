Diocesi: Gorizia, il 15 novembre il primo di 4 incontri dedicati ai giovani

Il 15 novembre, a Monfalcone, presso la parrocchia di San Nicolò, si svolgerà il primo incontro di formazione per gli operatori pastorali della diocesi di Gorizia. Al centro il tema “giovani e lo sport”. Il percorso formativo proposto quest’anno ai Consigli pastorali della diocesi, si legge in una nota dei promotori, riguarda i giovani e il modo in cui le comunità stesse li accolgono, li ascoltano e li accompagnano nel loro cammino di fede e di vita. In accordo con il tema del Sinodo dei giovani del 2018, l’intendimento è quello di lavorare insieme sul “discernimento che si fa accompagnamento”. Chi ha compiti educativi e formativi, si legge ancora nel testo, deve essere in grado di conoscere il mondo giovanile e trovare chiavi di lettura ma anche di relazione e di guida che siano adeguate, oltre che rispettose delle singolarità. La scelta, pertanto, è stata quella di investire sul tema dei giovani e sull’accompagnamento alla realizzazione del loro progetto di vita. Il tema “giovani” è stato declinato su 4 versanti: giovani e sport (15 novembre), giovani e scuola-lavoro (31 gennaio), giovani e social (11 aprile) e giovani e affetti (16 maggio). Più che dare strumenti per “avvicinare/avvicinarsi” ai giovani, l’obiettivo del percorso è quello di modificare, rivisitare e formare il proprio modo di “pensare” i giovani e di conseguenza di pensare alle forme pratiche per condurli, all’interno delle comunità, alla loro personale realizzazione come singoli e come membri di una dimensione plurale di appartenenza.