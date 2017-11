Diocesi: Caritas Roma, l’11 novembre presentazione programma pastorale e Rapporto povertà con l’arcivescovo vicario De Donatis

Si svolgerà sabato 11 novembre, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna dell’Università Lateranense (piazza San Giovanni in Laterano, 4), l’assemblea di inizio anno della Caritas diocesana di Roma con la presentazione del programma pastorale 2017-18 “Non lasciamoli soli”. Nel corso dell’incontro verrà presentato il Rapporto “La povertà a Roma: un punto di vista”. L’assemblea di aprirà con la lectio dell’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, e con gli interventi di padre Paolo Benanti, dell’Università Gregoriana, e Giancarlo Cursi, dell’Università Salesiana. Mons. Enrico Feroci e gli operatori della Caritas di Roma presenteranno successivamente il programma pastorale, l’Annuario e il Rapporto sulla povertà. La ricerca, intitolata “La povertà a Roma: un punto di vista”, 240 pagine suddivise in otto ambiti, è uno dei tre strumenti offerti alle parrocchie per il nuovo anno – insieme all’Annuario con le proposte di riflessione e di volontariato e il sussidio per i “tempi forti” di Avvento e Quaresima – per interpretare quell’agire pastorale testa-cuore-mani indicato dal Santo Padre nel Convegno diocesano.