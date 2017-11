Diocesi: Caritas Forlì-Bertinoro, venerdì si presenta il Concerto di Natale per sostenere l’Emporio della Solidarietà

Venerdì 10 novembre, alle ore 10, presso la Sala del Chiostro dell’Abbazia di San Mercuriale (Piazza Saffi), sarà presentato in conferenza stampa il “Concerto di Natale Forlì – Betlemme” con il maestro Paolo Olmi e la “Young Musicians European Orchestra”. Il concerto, promosso dalla Caritas di Forlì-Bertinoro e dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti di Ravenna, organizzato insieme al Ministero dello Spettacolo, il Ministero degli Esteri, la Regione Emilia Romagna, “si inserisce – si legge in una nota – all’interno di un più vasto progetto che vede una serie di manifestazioni musicali natalizie internazionali basate sulla musica ma anche sulla solidarietà e sul dialogo culturale tra i popoli”.

Il concerto sarà occasione per sostenere l’Emporio della Solidarietà di Forlì, attraverso una raccolta solidale di beni di prima necessità che verrà effettuata davanti all’entrata della chiesa. Quest’anno la novità di questa edizione del Concerto di Natale consiste nel fatto che per la prima volta si realizza a Forlì una collaborazione che unisce i 7 club service: Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna, Lions Club Forlì Valle del Bidente, Lions Club Forlì Host, Lions Club Giovanni de’ Medici, Rotary Club Forlì e Rotary Club Forlì Tre Valli e Soroptimist Club Forlì impegnati nella realizzazione del “Concerto di Natale Forli – Betlemme” in qualità di copromotori.