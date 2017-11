Diocesi: Capua, dal 3 al 5 gennaio una winter school sull’economia civile

È tempo di economia civile per l’arcidiocesi di Capua. L’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro di Capua promuove una winter school sul tema, dal 3 al 5 gennaio 2018. “L’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso e la condanna della cultura dello scarto – si legge in una nota – sono continuamente richiamati da Papa Francesco. In una società dominata dalla massimizzazione dei profitti e dal consumo, l’economia civile rimette al centro la persona e riabilita la semantica delle virtù. Giovani, cercatori di senso. Lavoro, sostenibilità, felicità, i temi scelti. Un’inversione di rotta che necessita di nuove prospettive. Sviluppo sostenibile, lavoro creativo, pubblica felicità potranno essere diffusi in modo incisivo solo grazie alla nascita di luoghi capaci di coinvolgere i giovani in processi di confronto, di impegno e di speranza”.

La winter school prevede un numero massimo di 50 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, fortemente motivati ad approfondire i temi dell’economia civile. I docenti saranno Alessandra Smerilli, professore di Economia politica presso Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma; Johnny Dotti, pedagogista e imprenditore sociale, docente di Analisi e Gestione fenomeni sociali complessi presso l’Università Cattolica di Milano; Leonardo Becchetti, professore di Economia politica presso Università di Roma Tor Vergata e presidente del comitato etico di Etica sgr. la winter school si terrà presso l’Issr interdiocesano “SS. Pietro e Paolo”, a Capua (Ce).