Diocesi: Benevento, il 10 e l’11 novembre convegno delle Caritas parrocchiali su “Vivere il giardino di Dio: abitanti, non padroni”

Sarà dedicato al tema “Vivere il giardino di Dio: abitanti, non padroni” il secondo convegno delle Caritas parrocchiali della diocesi di Benevento che si svolgerà i prossimi 10 e 11 novembre nella sala Madonna delle Grazie del seminario arcivescovile di Benevento. Alla prima giornata, con inizio alle 15.30, interverranno l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, il direttore della Caritas diocesana, don Nicola De Blasio, e l’inviato di “Avvenire”, Pino Ciociola, moderati dalla giornalista Gabriella Debora Giorgione. Il coordinatore generale di Caritas Benevento, Angelo Moretti, presenterà poi i tavoli di lavoro le cui conclusioni saranno restituite nella giornata dell’11 novembre. La mattinata di sabato si aprirà invece alle 8.45 con l’intervento di don Sergio Rossetti, direttore dell’Ufficio Migrantes Benevento. Seguirà poi il dialogo del giornalista Luca Collodi, coordinatore Radio Vaticana Italia-Segreteria della Comunicazione, con Paolo Beccegato, vicedirettore e responsabile dell’Area internazionale di Caritas Italiana. Successivamente i referenti dei tavoli esporranno all’assemblea i risultati dei lavori, a cui farà seguito il confronto in aula tra Collodi e Beccegato. Le conclusioni, previste per le 11.30, saranno affidate all’arcivescovo Accrocca.