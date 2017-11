Cop23: Vincenzo Buonomo (Lateranense), “mancanza di attenzione dell’opinione pubblica è una sciagura”

“Il problema non è soltanto di chi si sottrae agli impegni e questo è già una sciagura. Il problema è la mancanza di attenzione ad un fenomeno che condiziona e condizionerà sempre di più il futuro del pianeta terra e della famiglia umana”. Lo afferma, in un’intervista al Sir, Vincenzo Buonomo, docente di diritto internazionale all’Università Lateranense, ricordando quanto papa Francesco ha detto di recente alla Fao, parlando della questione climatica. Si è infatti aperta ieri a Bonn la 23ª Conferenza Onu sui cambiamenti climatici (Cop23). Il ruolo della società civile – osserva Buonomo – “è essenziale. Se nel 2015, l’opinione pubblica era tutta proiettata a seguire ciò che avveniva a Parigi, oggi quanti si stanno accorgendo che a Bonn è iniziata una Conferenza sul clima? Questo significa che anche i sistemi di informazione sono fortemente limitati. Ma se cala l’attenzione della società civile a ciò che avviene e alle decisioni che verranno prese, viene meno anche l’impulso necessario perché i cosiddetti decisori possano prendere decisioni conformi alle necessità della famiglia umana”. “Credo che l’importanza della Conferenza di Bonn – spiega Buonomo – sia data dal venir meno degli impegni presi a Parigi dai 168 Paesi firmatari della Convenzione. Impegni che rischiano di saltare e non soltanto perché un Paese ha annunciato di ritirarsi ma perché da parte degli altri non c’è stata una attenzione concreta, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti necessari ad evitare l’impiego di carbone come fonte energetica. Questa è la grande questione che ci si era posti a Parigi: in quella occasione gli Stati si erano impegnati a risolvere la questione con un finanziamento che a partire dal 2018 doveva arrivare a 100 miliardi di dollari l’anno. Ciò per consentire il raggiungimento graduale del cosiddetto ‘carbon free’. Ma i dati di oggi dimostrano che tutto questo non è avvenuto”.