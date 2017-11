Consiglio d’Europa: incontro su dimensione religiosa del dialogo interculturale. Interventi di Fontanieu, Beccegato e padre Baggio

“C’è la necessità di costruire un progetto comune abbandonando le proprie appartenenze per avere un rapporto di forza politico più consistente”. Questa l’indicazione che Jean Fontanieu, segretario generale della Federazione delle Chiese protestanti in Francia, ha avanzato nel corso del dibattito finale del decimo Incontro del Consiglio d’Europa sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale, che si svolge a Strasburgo. Proposta rilanciata da diverse voci presenti in aula perché si arrivi a una “piattaforma permanente, un forum permanente che riunisca le associazioni d’ispirazione religiosa che lavorano per l’accoglienza e l’integrazione di migranti e rifugiati” e che sia in stabile relazione con il Consiglio d’Europa perché il confronto possa continuare in futuro. Dall’aula tante indicazioni, come l’appello ad aumentare le pressioni politiche affinché “non si usi la detenzione amministrativa a scopo di deterrenza” verso i migranti, pratica invece che appare sempre più diffusa.

Un’altra indicazione, avanzata da Paolo Beccegato (Caritas italiana, rapporti internazionali) va nel senso di fondare il lavoro e le eventuali proposte politiche su “studi e ricerche indipendenti” che garantiscano numeri e dati capaci di rispondere autorevolmente al “populismo” che fa sì che le associazioni religiose che lavorano per i migranti “non siano più percepite come persone di solidarietà”, a motivo del difficile contesto di fragile coesione sociale. Il rappresentante della sezione della segreteria di Stato vaticana per i migranti e i rifugiati, padre Fabio Baggio, ha invece rilanciato come contributo anche al dibattito europeo i “Venti punti d’azione” elaborati a partire dalla “buone pratiche” in vista della definizione dei “global compacts” sulla migrazione sicura, ordinata e regolare e uno sui rifugiati in corso alle Nazioni Unite.