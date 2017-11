Ateneo Regina Apostolorum: da gennaio master biennale in “Storia della Chiesa in America”

Prenderà il via a gennaio 2018 la nuova edizione del master in “Storia della Chiesa in America” offerto congiuntamente dalla Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma e dal Dipartimento di post-laurea e consulenza dell’Università Francisco de Vitoria. Il corso, che non conferisce grado accademico, è finalizzato a perfezionare la formazione dei docenti presso i seminari e le università del continente americano e quella di ricercatori e scrittori della storia della Chiesa. Inoltre – si legge nella brochure di presentazione – intende far “superare la storiografia con visioni nazionalistiche troppo strette, aprendole in una prospettiva regionale e globale”, “approfondire le radici cristiane delle culture americane in un quadro pluralistico e del dialogo con le varie tradizioni religioso-culturali”, “illuminare con elementi critici alcune delle ‘leggende nere’ sulla Chiesa in America, riorientando questi temi dall’ideologia al campo scientifico”, e, infine, “comprendere la genesi delle sfide attuali della nuova evangelizzazione del continente e favorire la collaborazione tra il Nord e il Sud”. Le lezioni si svolgeranno dal 9 gennaio al 30 giugno 2018 e dall’8 gennaio al 29 giugno 2019, nei pomeriggio di martedì, giovedì e sabato (15.30-19.30) per un totale di 350 ore. Gli insegnamenti potranno essere seguiti da qualsiasi Paese tramite Internet e saranno in spagnolo (eventualmente in italiano o inglese), con possibilità di traduzione. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre di quest’anno.