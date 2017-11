Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Texas, spari durante la messa, 26 morti. Elezioni Sicilia, via allo spoglio. Migranti, nave con 26 donne morte

Texas. Spari durante la messa in una chiesa, 26 morti

Hanno fra i cinque e i 72 anni le 26 persone uccise mentre partecipavano alla messa della domenica nella chiesa della loro piccola comunità, a Sutherland Springs, in Texas. La strage è la peggiore nella storia dello Stato, ha detto il governatore Greg Abbott, mentre sfuggono ancori i motivi che abbiano potuto armare la mano di quel giovane giunto vestito completamente di nero, con un giubbotto antiproiettile, per aprire il fuoco ancor prima di entrare nella chiesa dove era in corso la funzione, e continuare ancora dentro. Il killer sarebbe stato identificato in Devin Kelley 26enne di una contea vicina, con esperienza da militare. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Tokyo ha detto: “La sparatoria in Texas è stata compiuta da un individuo che aveva enormi problemi mentali, semplicemente uno squilibrato”.

Elezioni Sicilia. Via allo spoglio. Negli exit poll, Musumeci e Cancelleri. Crolla il Pd.

E’ iniziato in Sicilia lo spoglio delle schede per l’elezione del presidente della Regione e dei 70 deputati regionali. Si è votato nell’Isola ieri dalle 8 alle 22. Secondo gli exit poll, il candidato del centro destra Nello Musumeci è avanti, ma a un’incollatura c’è Giancarlo Cancelleri del M5s. Il Pd crolla. A vincere è però “partito del non voto”: solo il 46,76% ha votato per l’elezione del presidente della Regione e dell’Assemblea, mentre il 53,23% ha disertato le urne. Rispetto al 2012 quando aveva votato il 47,41%, il dato dell’affluenza è in calo dello 0,65%.

Migranti. Sbarca nave a Salerno: a bordo 26 donne morte

Ennesimo sbarco di migranti a Salerno, ma stavolta a bordo della nave spagnola Cantabria appena giunta al molo ci sono ben 26 cadaveri di donne. “Una tragedia dell’umanità”, dice il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi. Sulla nave viaggiavano circa 400 migranti. Le autorità salernitane, che stanno effettuando accertamenti sulla vicenda, ritengono che sia ancora prematuro esprimersi sull’accaduto in modo più definito. Spiega il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi: “Le donne decedute, di nazionalità presumibilmente nigeriana, sembra fossero a bordo di un gommone dove vi erano anche uomini. Il barcone è affondato e le donne purtroppo hanno avuto la peggio, in quanto soggetti più deboli”. I sanitari che hanno preso in consegna i corpi stimano che si trattasse per la maggior parte di ragazze tra i 14 e i 18 anni. Cinque profughi sono stati condotti in questura per essere interrogati, la loro posizione è al vaglio degli investigatori.

Catalogna. Puigdemont e 4 ex ministri liberi ma non possono lasciare il Belgio

Carles Puigdemont e i suoi 4 ministri, che si erano presentati spontaneamente dalla polizia giudiziari belga, sono stati accompagnati nella sede della procura di Bruxelles, dove sono stati ascoltati dal magistrato. Il giudice li ha interrogati individualmente, in presenza degli avvocati che hanno scelto il fiammingo come lingua di lavoro. Il giudice belga ha poi liberato Puigdemont e i quattro suoi ex ministri. Ma L’ex presidente catalano Carles Puigdemont non potrà lasciare il Belgio. Oltre all’obbligo di permanenza è stato deciso il ritiro del passaporto e dovrà comunicare il proprio domicilio e restare a disposizione del giudice. Le stesse misure cautelari valgono anche per quattro dei suoi ex ministri.

Corea del Nord. “Fine pazienza strategica”, lo ha detto Trump in conferenza stampa con Shinzo Abe

“L’era della pazienza strategica con la Corea del Nord è finita”: lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, in conferenza stampa con il premier nipponico Shinzo Abe. Parlando ieri alle truppe militari della base aerea di Yokota, a ovest di Tokyo, aveva detto: “Nessun dittatore deve sottovalutare la determinazione e la risolutezza degli Stati Uniti”. A due giorni dalla visita a Seul, il Rodong Sinmun, organo del Partito dei Lavoratori, accusa il presidente Trump di irretire “seriamente” Pyongyang con le sue parole. “Trump deve dare retta alle affermazioni di altri esperti Usa secondo cui lui dovrebbe fermare l’incauto ricatto e tirarsi fuori dagli affari della penisola coreana”.

Siria. Attentato Isis in campo profughi, almeno 100 morti

E’ di oltre un centinaio di morti il bilancio di un attentato dell’Isis compiuto sabato in un campo profughi sulla riva orientale dell’Eufrate in Siria, nell’area di Dayr az Zor. A renderlo noto è stato un portavoce delle cosiddette Forze democratiche siriane (Sdf), a predominanza curda, legate alla coalizione a guida Usa. L’attentato è stato compiuto con un’autobomba. L’esplosione è avvenuta tra i giacimenti di gas di Conoco e Jafra, in un’area controllata dalle Forze Democratiche Siriane sostenute dagli Stati Uniti.

Maltempo. Danni al Nord, acqua alta a Venezia e allagamenti a Roma

Il maltempo imperversa sull’Italia con la prima vera perturbazione d’autunno. A Roma strade allagate in centro e alla periferia per il violento nubifragio che ha interessato la città. Lazio-Udinese è stata rinviata per campo impraticabile. A Milano monitorati in particolare i fiumi Seveso e Lambro contro il rischio di esondazioni. E’ comparsa la prima neve della stagione in provincia di Bergamo. Venezia potrebbe tornare a fare i conti con il fenomeno dell’acqua alta mentre all’isola d’Elba, nella caduta dell’albero su un’auto a Marciana, sono rimaste ferite una ragazza con la madre: non hanno subito danni seri. Le previsioni allertano che da oggi i fenomeni si estenderanno anche a Calabria e Puglia.