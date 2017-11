Sermig: domani Mattarella inaugura l’Arsenale dell’armonia all’eremo di Pecetto

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurerà domani, martedì 7 novembre, alle 15.30, l’Arsenale dell’armonia, la nuova casa del Sermig all’eremo di Pecetto, in provincia di Torino. “Sarà dedicato a Madre Teresa di Calcutta e accoglierà i più fragili: i bambini con gravi malattie e ragazzi disabili. La presenza del presidente della Repubblica ci onora e ci emoziona. Per noi è una carezza”, spiega il fondatore Ernesto Olivero. È il quarto Arsenale del Sermig, dopo l’Arsenale della pace a Torino, l’Arsenale della speranza a San Paolo, in Brasile, e l’Arsenale dell’incontro a Madaba, in Giordania. La struttura nasce dalla ristrutturazione del vecchio eremo dei Camaldolesi, donato al Sermig dai padri somaschi nel 2004: 35mila metri quadrati di terreni e una struttura di 3mila metri quadri. Un recupero iniziato nel 2011 che ha visto anche la collaborazione di migliaia di giovani volontari arrivati da ogni regione d’Italia. Oggi, a lavori ultimati, è la casa di una piccola fraternità del Sermig, dove operano molti volontari.