Portogallo: Settimana dei seminari, “segno di speranza per la Chiesa e per il mondo”

Dal 12 al 19 novembre la Chiesa portoghese celebrerà la “Settimana dei seminari 2017”, ispirata al versetto evangelico “Fate ciò che Egli vi dirà”, e annunciata come “un segno di speranza per la Chiesa e per il mondo”. Nel messaggio di presentazione dell’iniziativa alla stampa, il presidente della Commissione episcopale delle vocazioni e dei ministeri ha inteso rilevare che si tratta di “un’occasione privilegiata per evidenziare il valore formativo che proviene dai seminari”. “Nel tempo attuale, essi rappresentano una speranza per tutti i cristiani, perché i sacerdoti che vi acquisiscono la loro formazione saranno nel mondo l’espressione di Gesù, lo sposo sempre fedele che ancor oggi desidera riempire di misericordia e di allegria quell’umanità che non ha mai rinunciato ad amare”, ha dichiarato mons. António Augusto de Azevedo.