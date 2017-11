Politica: Palermo, mercoledì 8 novembre incontro su “La carità nella vita pubblica”

Sarà dedicato al tema “La carità nella vita pubblica” l’incontro di studi che si terrà mercoledì 8 novembre, a Palermo, per iniziativa del Centro internazionale studi Luigi Sturzo, la Città e il Lions Club Normanna. L’iniziativa, in programma dalle 17.30 nella sala delle carrozze di Villa Niscemi, sarà introdotta da Francesco Punzo, responsabile della sede di Palermo del Centro internazionale studi Luigi Sturzo. A seguire le relazioni del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando (“L’azione politica nel territorio per la crescita di una comunità accogliente”), dell’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi (“La politica come atto d’amore in Luigi Sturzo”), dell’ex procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci (“La legalità come servizio per i cittadini”), del presidente del Centro internazionale studi Luigi Sturzo, Gaspare Sturzo (“La carità antidoto alla corruzione”), e della giornalista di “Avvenire” e del “Giornale di Sicilia”, Alessandra Turrisi (“I segni della carità oggi”).