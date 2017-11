Papa Luciani: Piemme, un libro di Stefania Falasca per smentire le ipotesi “complottiste” sulla sua morte

Nel giorno della pubblicazione delle virtù eroiche di Papa Luciani, primo passo per la beatificazione, esce domani nelle librerie, per i tipi della Piemme, un libro – dal titolo “Papa Luciani. Cronaca di una morte” – in cui Stefania Falasca, vaticanista di “Avvenire” e vicepostulatrice della causa di canonizzazione, smentisce ogni tesi “complottista” sulla scomparsa improvvisa, dopo soli 34 giorni, del 263° successore di Pietro. L’indagine storico-documentale, frutto di un lavoro di ricerca durato dieci anni, è ricca di dettagli inediti la cui rivelazione è resa possibile dall’accesso alle fonti processuali. Il risultato è la ricostruzione dettagliata e completa, attimo dopo attimo, di quel che accadde in Vaticano e negli appartamenti papali i giorni prima del decesso, la notte del trapasso e i giorni successivi, sulla base dei referti medici, delle indagini e delle testimonianze fino ad ora secretate della “Positio”. “Una ricostruzione effettuata secondo una modalità di ricerca storica rigorosa, sulla base di una documentazione d’eccezione, fino a oggi inedita”: così il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, definisce il libro nella prefazione da lui firmata. “Si tratta – prosegue – di una riconoscenza doverosa alla memoria di Giovanni Paolo I affinché la sua valenza storica posa essere restituita appieno con la correttezza e la serietà che gli si deve, consentendo di aprire nuove prospettive di studio sulla sua opera”. “Il suo breve pontificato – afferma Parolin a proposito di Giovanni Paolo I – non è stato il passaggio di una meteora. Con la sua morte non si è interrotta questa storia della Chiesa, piegata così a servire il mondo. Non si è chiuso con lui un capitolo né s’incomincia da capo”.