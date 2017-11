Papa Francesco: “non maltrattiamo l’ambiente, preserviamolo per le future generazioni”

“La guerra causa sempre gravi danni all’ambiente. Non maltrattiamo la nostra casa comune, ma preserviamola per le future generazioni”. Lo ha scritto oggi, in un tweet, Papa Francesco, pubblicato sul suo account Twitter @Pontifex, seguito da oltre 40 milioni di follower. Il tweet sottolinea l’importanza della Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente nelle guerre e nei conflitti, che si celebra proprio oggi.

La guerra causa sempre gravi danni all’ambiente. Non maltrattiamo la nostra casa comune, ma preserviamola per le future generazioni. — Papa Francesco (@Pontifex_it) November 6, 2017