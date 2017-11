Notizie Sir del giorno: un libro per far chiarezza sulla morte di Papa Luciani, documento del Consiglio d’Europa su migranti e rifugiati, strage in Texas

Papa Luciani: Piemme, un libro di Stefania Falasca per smentire le ipotesi “complottiste” sulla sua morte

Nel giorno della pubblicazione delle virtù eroiche di Papa Luciani, primo passo per la beatificazione, esce domani nelle librerie, per i tipi della Piemme, un libro – dal titolo “Papa Luciani. Cronaca di una morte” – in cui Stefania Falasca, vaticanista di “Avvenire” e vicepostulatrice della causa di canonizzazione, smentisce ogni tesi “complottista” sulla scomparsa improvvisa, dopo soli 34 giorni, del 263° successore di Pietro. (clicca qui)

Tratta: mons. Sorondo (Pass), “patto con le vittime” e approfondimento sul “deep web”

“Un patto con le vittime” e un approfondimento sul “deep web”, per risalire all’origine delle nuove forme di reclutamento delle vittime della tratta, che ora può contare sulle nuove tecnologie come alleato. Sono i due impegni della Pontificia Accademia delle scienze sociali (Pass), annunciati ai giornalisti da mons. Marcelo Sanchez Sorondo, cancelliere della Pass, durante la conferenza stampa a conclusione del workshop svoltosi in Vaticano sull’assistenza delle vittime del traffico di esseri umani. (clicca qui)

Consiglio d’Europa: “Incontri su dimensione religiosa del dialogo interculturale”. Documento “Migranti e rifugiati: sfide e opportunità”

Un nutrito documento su “Migranti e rifugiati: sfide e opportunità” sarà presentato da Tomáš Boček, rappresentante speciale del Segretario generale del Consiglio d’Europa per le migrazioni e i rifugiati nel contesto dell’edizione 2017 degli “Incontri sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale” che si apre oggi alle 16 a Strasburgo. Il documento, reso pubblico dal Consiglio d’Europa, intende “fare il punto sul dibattito in corso su religioni e migrazione” a partire dal dato che “la religione ha molteplici dimensioni nel contesto della migrazione”, primo fra tutti nella dimensione degli aiuti umanitari. (clicca qui)

Myanmar: card. Bo (Yangon), “lavoreremo per la pace e il dialogo tra religioni”

“Il nostro Paese ha bisogno di pace”. Esordisce così il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yangon, in una lunga intervista al Sir in cui racconta le aspettative dei 700.000 cattolici del Myanmar in vista della visita di Papa Francesco dal 27 al 30 novembre, per poi proseguire in Bangladesh fino al 2 dicembre. (clicca qui)

Strage in Texas: card. DiNardo (presidente vescovi), “non si può più tollerare la violenza armata”

“Esiste un problema di base nella nostra società e di questo tutti dobbiamo essere consapevoli. Una cultura della vita non può più tollerare la violenza armata in ogni sua forma”. Lo ha dichiarato con fermezza il cardinale Daniel DiNardo, presidente della Conferenza episcopale statunitense, commentando la sparatoria nella chiesa battista di Sutherland Springs, in Texas, avvenuta domenica mattina ad opera di Devin Patrick Kelley. (clicca qui)

Gioco d’azzardo: Simeone (esperto), “il Governo condensi la normativa in un Codice unico per affrontare con trasparenza ogni aspetto”

“L’auspicio delle associazioni e in particolare del Cartello ‘Insieme contro l’Azzardo’ è che il Governo possa riscrivere nella sostanza e dal profondo tutta la normativa e condensarla in un Codice unico nel quale, in maniera chiara e trasparente, affrontare ogni aspetto a iniziare dai requisiti, dalla trasparenza e onorabilità delle società concessionarie e dei loro soci”. Lo dichiara, in un’intervista al Sir, Attilio Simeone, coordinatore del Cartello “Insieme contro l’azzardo”, costituito in seno alla Consulta nazionale antiusura. (clicca qui)

Migranti: 26 cadaveri donne a Salerno. Don Russo (Caritas diocesana), “la loro morte non resti solo un ricordo, ma un monito di quello che sta accadendo nell’indifferenza dei più”

“Noi, come Caritas, siamo stati presenti a tutti gli sbarchi di migranti a Salerno. Quello di ieri, con le 26 donne giunte morte, insieme ad altri 400 migranti, è stato il più drammatico”. Lo dice al Sir don Marco Russo, direttore della Caritas diocesana di Salerno-Campagna-Acerno. “Non è stata la prima volta – precisa il sacerdote – che arrivano qui migranti defunti. Già abbiamo sepolto nel nostro cimitero altre due donne di cui non sappiamo neppure il nome o la religione. E sempre nel cimitero di Salerno abbiamo sepolto Austin”, un bimbo nigeriano di non ancora tre anni morto in un naufragio. (clicca qui)