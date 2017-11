Lavoro: Coldiretti, “quella nei campi è tra le attività usuranti da esentare dall’adeguamento automatico dell’età pensionabile”

“Il lavoro nei campi ha tutte le caratteristiche per rientrare tra le attività usuranti da esentare dall’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita”. Lo afferma la Coldiretti in riferimento alla revisione della lista dei lavori usuranti per i quali sarà riconosciuto il congelamento dell’aumento dell’età pensionabile. “L’estensione alla categoria degli operai agricoli dell’ipotesi di anticipo pensionistico da riconoscere quali soggetti che svolgono lavori usuranti – si legge in una nota – non può che trovare l’appoggio dell’intero sistema agricolo ma deve naturalmente ricomprendere i lavoratori autonomi agricoli, ovvero i coltivatori diretti, che svolgono i medesimi lavori”. Per Coldiretti, questo sarebbe “una spinta per il ricambio generazionale in un settore dove si assiste ad una crescente domanda di lavoro da parte di giovani ma anche una necessità per ridurre, con nuove energie, l’impatto degli infortuni sul lavoro in agricoltura dove hanno una incidenza più elevata rispetto agli altri settori nonostante un positivo calo del 4,8%, sulla base dei dati Inail nel primi otto mesi del 2017”.