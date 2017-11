Formazione: Milano, il 22 novembre all’Ambrosianeum dibattito sulla “sfida educativa dell’adolescenza”

“La sfida educativa dell’adolescenza” sarà al centro dell’incontro organizzato dalle fondazioni Ambrosianeum e Matarelli in programma, a Milano, mercoledì 22 novembre. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo “Questioni etico-antropologiche in medicina” e si svolgerà alle 17,30, nella sede dell’Ambrosianeum, in via delle Ore, 3. Il tema sarà affrontato da Lamberto Bertolè, Marco Garzonio, Katia Provantini, don Gino Rigoldi con esperti di educazione e formazione. Precedentemente era stato affrontato il tema della medicina come “Mode alimentari e salute” e quello rigurdante il “Decidere sulla fine della vita”. L’iniziativa è stata organizzata per dare indirizzi in una “società individualista e tecnologica” in cui “la medicina sta smarrendo la sua vocazione umanistica, tradizionalmente ispirata sia a criteri antropologici sia a principi di etica deontologica rivolti al rispetto della dignità della persona”, si legge in una nota.