Fisc: Novara, nuova grafica per i settimanali diocesani. Il vescovo Brambilla, “siano sempre di più giornali di prossimità”

“Oggi presentiamo una nuova grafica e un nuovo passo nella lunga e prestigiosa storia dei nostri settimanali, nel solco segnato dal fondatore della Stampa diocesana novarese don Giuseppe Cacciami. Settimanali che sono chiamati oggi ancora di più ad essere giornali ‘di prossimità’, attenti alla vita delle nostre comunità e a proporre un giornalismo che abbia i caratteri del racconto: capace di approfondire, di coinvolgere, di dare qualcosa di più e di diverso rispetto ai nuovi media”. Lo ha affermato venerdì scorso il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, nel corso della presentazione della nuova veste grafica dei settimanali diocesani novaresi. In una nota diffusa oggi si informa che “la nuova grafica, che i lettori vedranno con il numero in edicola il prossimo venerdì 10 novembre, è caratterizzata dalla ricerca di una maggiore leggibilità”. Alla presentazione, sono intervenuti anche la direttrice dei giornali Manuela Borraccino, il presidente della Stampa diocesana novarese, Marco Carmine, e la vicepresidente nazionale della Fisc, Chiara Genisio. “Con questo passo – ha spiegato Carmine – prosegue il percorso di rilancio dei settimanali diocesani avviato ad inizio anno, che in questi mesi ha già visto l’introduzione del colore e che nelle prossime settimane vedrà il lancio di una edizione on-line completamente rinnovata, che si affiancherà a quella cartacea”. “Il nostro obiettivo – ha sottolineato Borraccino – resta quello di far trovare ai lettori qualcosa che non trovano altrove. È anche per questo che puntiamo sugli approfondimenti dal territorio, sui servizi sul lavoro, le migrazioni, l’economia, la vita della Chiesa, il cammino del Sinodo diocesano appena concluso, lo sguardo sull’Italia e sul mondo, e su storie emblematiche delle nostre comunità, storie che comunichino il bene e la speranza”. Attualmente le nove testate della Stampa diocesana novarese escono con una foliazione complessiva di 72 pagine a settimana con due edizioni di 48 pagine nelle quali cambia il dorso centrale di 24 pagine (edizione nord e sud).