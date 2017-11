Diocesi: Savona-Noli, venerdì al via la scuola di preghiera voluta e condotta dal vescovo

Venerdì 10 novembre, alle ore 21, nella chiesa di Santa Maria Giuseppa Rossello, nel quartiere Villetta, a Savona primo appuntamento della scuola di preghiera “Camminiamo nella luce”, iniziativa voluta dal vescovo, mons. Calogero Marino, e da lui stesso condotta. “Si tratta – si legge in una nota – di un percorso mensile, per giovani e adulti, che si svolgerà fino a primavera inoltrata, avendo come sua naturale conclusione la veglia di Pentecoste del 19 maggio. Un’iniziativa con modalità e stili del tutto nuovi partendo dai concetti di fede, giovani e discernimento vocazionale”. I successivi incontri si svolgeranno il 1° dicembre, il 12 gennaio, il 2 febbraio, il 3 marzo, il 13 aprile e il 4 maggio.