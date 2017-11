Diocesi: Cosenza, inaugurato oggi “Cosenza cristiana”, primo “digital cultural heritage museum”

È stato presentato oggi, a Cosenza, per iniziativa dell’arcidiocesi locale e della Fondazione culturale “Paolo di Tarso”, “Cosenza cristiana”, il primo “digital cultural heritage museum” dedicato al patrimonio culturale presente nelle Chiese della Città storica di Cosenza. Il museo digitale è entrato on line con il click dell’arcivescovo metropolita di Cosenza–Bisignano, mons. Francesco Nolè. Il progetto, realizzato senza il supporto di fondi pubblici o sponsorizzazioni, nell’intenzione dei realizzatori intende “essere opera di bonifica, incivilimento e rigenerazione territoriale della Memoria, e si classifica in rete come il “Capolavoro” della Cultura italiana in chiave visuale. È realizzato per celebrare nel mondo digitale l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. “La sua struttura permanente, innovativa e in continua evoluzione, proietta in rete e nel mondo degli studi, della ricerca e della formazione, oltre che del turismo della spiritualità e dell’arte, gli autentici valori della città di Cosenza, quelli cristiani, verso le celebrazioni degli 800 anni dalla consacrazione del duomo di Cosenza, previste per il 2022”, si legge in una nota. La digitalizzazione acquista ulteriore significato anche grazie “ai fini della tutela e prevenzione” che l’opera persegue. In caso di sisma, crollo, incendio, deterioramento del tempo, infatti, si disporrà di una imponente quantità di immagini in altissima risoluzione, grazie alle quali sarà possibile rivedere anche i dettagli per ricostruire. In tal senso, è la prima volta che ciò accade in Italia. Il progetto è stato realizzato nel corso dell’estate 2017. Ha richiesto 118 giorni di lavoro e 1.620 ore di produzione e post produzione. Sono stati prodotti 5.865 scatti fotografici per la prevenzione e 850 opere fotografiche per la visualizzazione del patrimonio culturale in rete. Sono state realizzate oltre 150 visite virtuali visualizzabili anche in alta definizione.