Aggiornamenti sociali: l’editoriale di padre Costa. “Riconoscersi: la lezione del conflitto in Catalogna”

“Al di là di alcune prese di posizione evidentemente strumentali a favore dell’una o dell’altra parte, a molti livelli prevale una sensazione di sconcerto e perplessità di fronte a qualcosa a cui si assiste, ma di cui si faticano a mettere a fuoco le coordinate”. Lo scrive Giacomo Costa nell’editoriale del nuovo numero di “Aggiornamenti sociali” (novembre 2017) intitolato “Riconoscersi: la lezione del conflitto in Catalogna”. “Lo svolgersi degli avvenimenti registra un crescente inasprimento dello scontro piuttosto che l’apertura di un dialogo”, osserva padre Costa, “in ogni caso, quali che siano i suoi sviluppi, questa vicenda offre un’occasione per una riflessione più di fondo”. “La questione catalana non è una sorpresa in sé: la sua esistenza è ben nota… Non è una novità nemmeno il fatto che l’Europa sia attraversata da spinte indipendentistiche, la cui lista non è corta. Ciò che colpisce è come la situazione sia montata esponenzialmente, il modo incerto e goffo con cui i diversi protagonisti la stanno gestendo, l’ambigua posizione dell’Unione europea, che si nasconde dietro la non ingerenza nelle questioni interne. Tutto sembra avvitarsi in un blocco da cui non si intravedono vie di uscita, se non al prezzo di ulteriori lacerazioni”. Info: http://www.aggiornamentisociali.it.