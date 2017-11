Papa Francesco: ricevuto questa mattina il presidente della Repubblica di Moldova

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza Igor Dodon, presidente della Repubblica di Moldova, il quale, successivamente, si è incontrato con il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, accompagnato da mons. Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. Ne dà notizia la sala stampa vaticana. “Nel corso dei cordiali colloqui – si legge nel comunicato – è stato espresso apprezzamento per il buono stato delle relazioni bilaterali e per il positivo contributo della Chiesa alla società moldava, specialmente attraverso l’impegno ecumenico e le opere educative e caritative”. “Nel prosieguo dei colloqui, vi è stato uno scambio sulla situazione nel Paese e su alcuni temi di mutuo interesse, quali la promozione dei valori della famiglia, nonché la pace e la sicurezza a livello regionale e internazionale”.