Papa Francesco: nomina mons. Leonardo D’Ascenzo arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

Papa Francesco ha nominato arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie mons. Leonardo D’Ascenzo, del clero della diocesi di Velletri-Segni, finora rettore del Seminario regionale “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana, riportando alcune note biografiche di mons. D’Ascenzo: è nato il 31 agosto 1961 a Valmontone, provincia di Roma e diocesi di Velletri-Segni. Dopo la maturità all’Istituto Tecnico Industriale Statale, è entrato nel Seminario regionale “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni per gli studi filosofici e teologici, proseguiti successivamente presso la Pontificia Università Gregoriana, dove ha ottenuto la Licenza in Teologia dogmatica e il Magistero in Scienze della formazione. Presso il Teresianum ha conseguito il Dottorato in Teologia Spirituale. Ordinato sacerdote il 5 luglio 1986 per la diocesi di Velletri-Segni, è stato vicario parrocchiale di Santa Maria a Segni, parroco di Santa Croce ad Artena, vicario parrocchiale della Cattedrale di San Clemente a Velletri. È stato prima assistente diocesano dell’Azione Cattolica dei ragazzi e poi assistente unitario. È stato inoltre padre spirituale, vicerettore e poi direttore responsabile dell’anno propedeutico nel “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni. È stato anche direttore del Centro vocazioni, sia diocesano che regionale, e vicedirettore del Centro nazionale per le vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana. È docente di Teologia spirituale presso il “Pontificio Collegio Leoniano” e collaboratore della parrocchia Santa Barbara di Colleferro. Dal 21 febbraio 2004 è Cappellano di Sua Santità. Nel luglio 2015 è stato nominato Rettore del “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni.