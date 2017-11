Papa Francesco: nomina il card. Vallini legato pontificio per le Basiliche di Assisi

Papa Francesco ha nominato legato pontificio per le Basiliche di san Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi il card. Agostino Vallini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana. In una nota della sala stampa del Sacro Convento di Assisi le prime parole del card. Vallini dopo la nomina: “Come faremmo senza san Francesco? Sono un appassionato del santo di Assisi”. “Come vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma – aggiunge – ogni giorno avevo davanti a me l’immagine di san Francesco a Roma. Non solo nel mio ministero pastorale la sua figura mi ha accompagnato, ma anche quando nel 1948, a 8 anni, andai per la prima volta in pellegrinaggio ad Assisi con mia mamma”. “Questo primo ricordo del card. Vallini – commenta padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi – fa emergere l’affetto degli italiani verso la figura del santo di Assisi. E dimostra che una Chiesa con al centro Francesco diventa sempre più una Chiesa che ascolta e vive il Vangelo, che è attenta agli ultimi, che è attenta all’Uomo. E oggi la prima missione della Chiesa è l’uomo”.