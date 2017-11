Giornata ringraziamento: Coldiretti Alessandria, domani a Casale Monferrato la celebrazione a carattere provinciale

Sarà Casale Monferrato ad ospitare domani, domenica 5 novembre, la Giornata provinciale del ringraziamento promossa dalla Coldiretti Alessandria. L’appuntamento è fissato per le 9.30 quando, nei locali della Curia vescovile, si terrà la conferenza stampa sul bilancio dell’annata agraria. Alle 10.30, poi, nella Cattedrale di sant’Evasio il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, presiederà la messa concelebrata da mons. Ivo Piccinini, consigliere ecclesiastico provinciale del Coldiretti. Al termine della celebrazione eucaristica, la benedizione dei mezzi agricoli e il saluto delle autorità. “La Giornata del ringraziamento – spiega il presidente provinciale di Coldiretti Alessandria, Roberto Paravidino – è un momento importante di riflessione e preghiera. Un momento che è profondamente di Coldiretti, sentito dalla gente dei campi, dagli imprenditori agricoli che ogni anno aspettano questa ricorrenza con rinnovato spirito di riconoscenza”. Filo conduttore dell’iniziativa sarà il tema “La terra ospitale”, scelto dalla Commissione Cei per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la custodia del creato per il messaggio in occasione della 67ª Giornata nazionale del ringraziamento che si celebrerà il 12 novembre. Secondo Paravidino, “il Paese ha bisogno di ritrovare il giusto valore da dare alla vita e alla terra, per ridurre i mali del nostro tempo, in continuità con esemplari testimonianze di impegno e di coraggio nei confronti di più ampie forme di giustizia e solidarietà”.