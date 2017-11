Giornata mondiale poveri: Comunità Sant’Egidio, a Milano “La città di tutti” con iniziative in preparazione al 19 novembre

Sono numerose le iniziative promosse dalla Comunità di Sant’Egidio di Milano sotto lo slogan “La città di tutti” accogliendo l’invito di Papa Francesco a creare tanti “momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto” in vista della Giornata mondiale dei poveri che verrà celebrata il prossimo 19 novembre. A cominciare da oggi, sabato 4 novembre, e per i prossimi sabati fino al 18 novembre è attiva dalle 10 alle 13 la Caffetteria dell’amicizia in via degli Olivetani 3. Nei pomeriggi degli stessi sabati, invece, dalle 16 si svolgerà “Un’ora di tempo con gli anziani” presso l’Istituto Piccolo Rifugio di via Antonini. Questa sera, alle 19, la chiesa di san Bernardino ospiterà la liturgia “I poveri sono gli amici di Dio”. Nella mattinata di domani, domenica 5 novembre, alle 10 presso la Rsa Ferrari si terrà “Vecchi e nuovi italiani: insieme con gli anziani e gli immigrati di Genti di pace”. Per fare memoria dei defunti, sono in programma due preghiere con gli amici di strada: alla Stazione Cadorna e piazza San Carlo, martedì 7 alle 21.30, e alla Stazione Garibaldi, sempre alle 21.30 di mercoledì 8. Doppio appuntamento per sabato 11: alle 15 “Passeggiare in Chinatown: la comunità cinese a Milano”, mentre alle 16 , presso la Rsa Ferrari, si svolgerà alle “Solidarietà tra generazioni: i bambini della Scuola della pace visitano gli anziani e fanno festa insieme”. Domenica 12, dalle 16.30 alle 18, l’“Open day alla Scuola di lingua e cultura italiana” in via degli Olivetani 3 dove dalle 19 di giovedì 16 si terrà “Ciao Africa” un aperitivo solidale delle “Donne Rom per l’Africa” a sostegno del Centro nutrizionale della Comunità di Sant’Egidio a Balaka (Malawi). Chiuderà gli appuntamenti “Noi con i poveri”, una riflessione sull’Avvento con riflessioni e testimonianze in programma per domenica 19 novembre, alle 17.30, in via Lanzone 13.