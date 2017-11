Forum Greenaccord: Madrigal (vice ministro Costa Rica), “la felicità non si misura con il Pil”

“Crediamo che la felicità non si misuri col Pil. Il Costa Rica è il primo Paese dell’America latina nei rapporti sulla felicità, ma non è quello col maggiore prodotto interno lordo”. Lo ha detto questa mattina Patricia Madrigal, vice ministro dell’Ambiente del Paese centramericano, durante il forum internazionale “Economia e finanza nell’era no carbon”, organizzato da Greenaccord, nella sede di Enel Green Power a Pomarance, in provincia di Pisa. Per dare forza alla sua tesi, l’esponente dell’esecutivo del Costa Rica ha ricordato “l’elevata aspettativa di vita” nel Paese: “Abbiamo una ‘zona blu’ con numerose persone che hanno superato i 100 anni. È gente longeva non solo per l’acqua buona o il cibo sano, ma anche perché hanno ragioni per vivere a lungo”. Secondo il viceministro, incidono su questo dato anche alcune politiche, come un “sistema previdenziale robusto”. “Sono diminuite le morti infantili. La fiducia è diffusa, non c’è corruzione negli affari pubblici, nella politica. Non abbiamo esercito. Così più fondi sono utilizzati per il welfare”. La sfida – ha sottolineato Madrigal – è anche ambientale: “Gli indicatori di felicità hanno un legame con l’obiettivo delle emissioni zero di carbonio. Vorremmo raggiungerlo entro il 2021, in occasione dei 200 anni dell’indipendenza. Per questo motivo, ci consideriamo un laboratorio di decarbonizzazione. Nel nostro Paese un’authority certifica le aziende a emissioni zero ed è diffusa la produzione di caffè no carbon. Mentre, negli ultimi anni, per ridurre 139 milioni di tonnellate di anidride carbonica abbiamo investito un miliardo 208 milioni di dollari”.